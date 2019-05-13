Президент Белоруссии прокомментировал информацию по поводу якобы имеющего место заговора против него на родине. Высказался Александр Лукашенко и о своих детях.

Президент Белоруссиипрокомментировал информацию по поводу якобы имеющего место заговора против негона родине. Высказался Александр Лукашенко и о своих детях.В Сети обсуждаются слухи о том, что в Белоруссии был раскрыт заговорсиловиков против главы государства. Появлялась информация о том, что к немупричастен сын Александра Лукашенко Виктор.Президент Белоруссии опроверг эти домыслы, передает "ПолитНавигатор".Также он опроверг утверждения СМИ о том, что арестованный поподозрению в коррупции заместитель государственного секретаря Советабезопасности РБ Андрей Втюрин являлся близким ему человеком.Материал дополняется