Президент Белоруссии
прокомментировал информацию по поводу якобы имеющего место заговора против него
на родине. Высказался Александр Лукашенко и о своих детях.
Президент Белоруссии
прокомментировал информацию по поводу якобы имеющего место заговора против него
на родине. Высказался Александр Лукашенко и о своих детях.
В Сети обсуждаются слухи о том, что в Белоруссии был раскрыт заговор
силовиков против главы государства. Появлялась информация о том, что к нему
причастен сын Александра Лукашенко Виктор.
Президент Белоруссии опроверг эти домыслы, передает "ПолитНавигатор".
Также он опроверг утверждения СМИ о том, что арестованный по
подозрению в коррупции заместитель государственного секретаря Совета
безопасности РБ Андрей Втюрин являлся близким ему человеком.
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