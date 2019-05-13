4 мая состоялись прощание и похороны матери Марии Порошиной, актрисы Натальи Красноярской. Журналисты узнали подробности печального события.

4 мая состоялись прощание и похороны матери Марии Порошиной, актрисы Натальи Красноярской. Журналисты узнали подробности печального события.Летом 2018 года мать Марии Порошиной отметила круглую дату. В августе артистке и режиссеру мимического ансамбля Большого театра Наталье Красноярской исполнилось 70 лет. А уже 4 мая 2019 года ее похоронили на Перепечинском кладбище. Проститься с артисткой пришли родные, близкие, коллеги и поклонники."Мы же каждый день с Наташей Красноярской общались. Для всех нас ее уход стал шоком, никто не ожидал, в том числе и она сама, такого ужасного финала... В марте ее забрали в больницу прямо с работы. Ну, казалось бы, подумаешь, всякое бывает..." – рассказал журналистам после похорон друг артистки, режиссер Павел Тихомиров.Говорят, Наталье Красноярской стало плохо прямо на работе. Паралитическую слабость 70-летняя артистка почувствовала внезапно. К тому же у нее вдруг нарушилась речь. В первый майский день появилась информация о смерти матери Марии Порошиной.Проститься с артисткой, среди прочих, пришел и звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Максим Аверин. А вот ее бывшего мужа, актера Дмитрия Назарова, так и не дождались. "Назаров – больная тема для Наташи. Она ни с кем не хотела обсуждать отношения с ним. Понятно, что они уже очень давно в разводе, но в окружении обоих прекрасно знали, что именно Красноярская во многом сформировала Дмитрия и как человека, и как артиста", – высказался Павел Тихомиров.Отметим, что было 11 лет, когда мать вышла замуж за Дмитрия Назарова. Актер растил падчерицу вплоть до ее 22-летия, а потом ушел из семьи. В честь памяти Натальи Красноярской в Доме актера пройдет премьера спектакля "Блуждающие звезды", где главную роль исполнит ее старшая внучка Полина Куценко. "Полина – потрясающая девушка. Ее бабушка Наташа по театрам и музеям много водила, актерскую жилку в ней воспитала", – отметил режиссер Павел Тихомиров.Он отметил, что никто из внуков не звал Красноярскую бабушкой. "Только по имени. Она была такой гранд-маман", – признался близкий друг ныне покойной артистки. Тихомиров рассказал, что Красноярская очень радовалась рождению внука, пятого ребенка . "Наташа была уверена, что вырастит и этого малыша. Но судьба распорядилась иначе", – вздохнул режиссер.Во время похорон зазвучала песня в исполнении Натальи Красноярской. "Как только гроб начали опускать в могилу, мы все услышали Наташин голос. Когда она запела, ее самая маленькая внучка Глафира спросила: "Мама, а откуда Наташа поет?" Я уверен, покойной это бы очень понравилось", – цитирует Павла Тихомирова .