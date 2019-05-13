Два легковых автомобиля и маршрутка стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Чите. По данным спасателей, девять человек получили травмы и были доставлены в лечебные учреждения. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В воскресенье, 12 мая, на улице Белика в Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.По данным ведомства, в аварии приняли участием три автомобиля. В них находились 12 человек, девять из которых получили травмы и были направлены в лечебные учреждения для детального медицинского обследования и оказания помощи.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.