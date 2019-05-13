Евгении Медведевой надо вернуться к Этери Тутберидзе – в
этом убеждены поклонники российской фигуристки. Фанаты восхищаются
показательными выступлениями спортсменки – и в то же время убеждают ее бежать
от канадца Брайана Орсера.
Евгении Медведевой надо вернуться к Этери Тутберидзе – в
этом убеждены поклонники российской фигуристки. Фанаты восхищаются
показательными выступлениями спортсменки – и в то же время убеждают ее бежать
от канадца Брайана Орсера.
Фрагменты показательных номеров, с которыми выступает сейчас
в Канаде , появились в Instagram спортсменки. В частности, фигуриста опубликовала фото с
шоу, где каталась с номером на песню "Beautiful Mess" болгарского
певца Кристиана Костова.
Подписчики российской фигуристки ожидаемо восхитились
элегантной Евгенией, которая появилась на льду в черной комбинации, прикрытой
белой мужской сорочкой. Евгению и ее партнерш по номеру фанаты сравнили с
птицами.
Однако позже пост
вылился в обсуждение достоинств и недостатков тренеров Евгении Медведевой. Одни
поклонники просят россиянку вернуться к Этери Тутберидзе. Других подобные
советы возмущают – они уверены, что фигуристка сама разберется, с кем ей лучше
тренироваться.
Летом 2018 года ушла от российского
тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. На прошедшем
чемпионате мира фигуристка завоевала третье место в женском одиночном катании.
Некоторые считают это большим достижением для "переходного периода"
19-летней спортсменки. Другие же уверены, что с прежним тренером
Медведева добилась бы большего, пишет
на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году
завоевала две серебряные медали. Спортсменка – двукратная чемпионка России, Европы и мира. Кроме того, Медведева побеждала в финалах Гран-при в 2015 и 2016 годах.