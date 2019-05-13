Евгении Медведевой надо вернуться к Этери Тутберидзе – в этом убеждены поклонники российской фигуристки. Фанаты восхищаются показательными выступлениями спортсменки – и в то же время убеждают ее бежать от канадца Брайана Орсера.

Евгении Медведевой надо вернуться к Этери Тутберидзе – вэтом убеждены поклонники российской фигуристки. Фанаты восхищаютсяпоказательными выступлениями спортсменки – и в то же время убеждают ее бежатьот канадца Брайана Орсера.Фрагменты показательных номеров, с которыми выступает сейчасв Канаде , появились в Instagram спортсменки. В частности, фигуриста опубликовала фото сшоу, где каталась с номером на песню "Beautiful Mess" болгарскогопевца Кристиана Костова.Подписчики российской фигуристки ожидаемо восхитилисьэлегантной Евгенией, которая появилась на льду в черной комбинации, прикрытойбелой мужской сорочкой. Евгению и ее партнерш по номеру фанаты сравнили сптицами.Однако позже поствылился в обсуждение достоинств и недостатков тренеров Евгении Медведевой. Однипоклонники просят россиянку вернуться к Этери Тутберидзе. Других подобныесоветы возмущают – они уверены, что фигуристка сама разберется, с кем ей лучшетренироваться.Летом 2018 года ушла от российскоготренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. На прошедшемчемпионате мира фигуристка завоевала третье место в женском одиночном катании.Некоторые считают это большим достижением для "переходного периода"19-летней спортсменки. Другие же уверены, что с прежним тренеромМедведева добилась бы большего, пишетна Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 годузавоевала две серебряные медали. Спортсменка – двукратная чемпионка России, Европы и мира. Кроме того, Медведева побеждала в финалах Гран-при в 2015 и 2016 годах.