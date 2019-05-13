Сотрудники полиции вручили жителям и гостям районного центра черно-оранжевый символ Победы – Георгиевскую ленту.

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники ОМВД России по Меленковскому району вручали горожанам черно-оранжевый символ Победы – Георгиевскую ленту.Ленточки получали все жители и гости города, которые гуляли или шли мимо Площади Победы районного центра.В акции, которая в эти дни проходит по всей стране, приняли участие несколько десятков граждан. Сотрудники полиции поздравили всех с праздником и пожелали отличного настроения.К акции присоединились и сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району.Совместно с представителями местного телеканала и учениками начальной общеобразовательной школы г. Киржача дорожные инспекторы вручали георгиевские ленты горожанам. Ленточки получали все участники дорожного движения. Водители и пешеходы, увидев инспекторов ДПС с георгиевскими ленточками, останавливались сами, а получив подарок, спешили прикрепить его на одежду.Не остались без внимания и водители автобусов, которым также были вручены символы Победы.В ходе акции полицейские и их юные помощники призывали участников дорожного движения быть осторожными и внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения в дни праздничных мероприятий.