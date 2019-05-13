Сотрудники полиции вручили жителям и гостям районного центра черно-оранжевый символ Победы – Георгиевскую ленту.

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники ОМВД России по Меленковскому району вручали горожанам черно-оранжевый символ Победы – Георгиевскую ленту.Ленточки получали все жители и гости города, которые гуляли или шли мимо Площади Победы районного центра.В акции, которая в эти дни проходит по всей стране, приняли участие несколько десятков граждан. Сотрудники полиции поздравили всех с праздником и пожелали отличного настроения.