Москва должна сначала разобраться, почему Пхеньян выпустил две ракеты предположительно малой дальности. Только после этого будет дана оценка действиям КНДР, заявили в МИД РФ.

Москва должна сначала разобраться, почему Пхеньян выпустил две ракеты предположительно малой дальности. Только после этого будет дана оценка действиям КНДР, заявили в МИД РФ.9 мая Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил о пуске двух ракет с базы Кусон в провинции Пхенан-Пукто. Одна из ракет пролетела 270 километров, вторая – 420.В Пентагоне отметили, что КНДР испытала несколько баллистических ракет, они упали в океан.По сообщению Центрального телеграфного агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учениями ударных средств большой дальности.4 мая также тестировали ракетные пусковые установки, передает "Интерфакс".