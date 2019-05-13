Молодой человек выбежал за злоумышленником и задержал его недалеко от места происшествия...

«В Управлении внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения студента одного из университетов столицы Савелия Лазуренко, оказавшего содействие сотрудникам полиции в задержании подозреваемого в квартирной краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился 22-летний молодой человек с сообщением о краже. Он рассказал, что проснулся от шороха в своей квартире, расположенной на Ботанической улице и увидел, что на кухне открыто окно, а из квартиры выбегает неизвестный. Молодой человек выбежал за злоумышленником и задержал его недалеко от места происшествия. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили у подозреваемого похищенное имущество.По данному факту следствием ОМВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.За проявленную бдительность, а также за оказанное содействие в раскрытии преступления в торжественной обстановке начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Василий Петрунин вручил Савелию Лазуренко благодарственную грамоту. «Такое взаимодействие важно для нас и показывает, что народ и полиция едины в наведении общественного порядка. Я думаю, что Вы и в дальнейшем будете проявлять активную гражданскую позицию и взаимодействовать с нами!» – сказал Василий Петрунин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29