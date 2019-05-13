Президент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги – всероссийского турнира любительских команд. 8 лет назад глава государства стал инициатором создания лиги – для людей по всей России, которые после работы хотели бы сыграть в хоккей.

Президент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги – всероссийского турнира любительских команд. 8 лет назад глава государства стал инициатором создания лиги – для людей по всей России, которые после работы хотели бы сыграть в хоккей.Причем сам он играть тогда не умел. В программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" президент рассказал, как учился хоккею."Я начинал учиться ездить со стулом, стул впереди ставил. Я никогда не стоял на коньках, не то что не катался — не стоял", — вспомнил Путин.Теперь Путин выходит на лед с президентом Финляндии, неоднократно играл с белорусским лидером. "Любой спорт вне политики, сближает, делает доверительными отношения между людьми — это всегда помогает", — объяснил президент основы "хоккейной дипломатии".Путин вышел на лед в составе команды "Легенды хоккея". Помимо президента в команде играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов и Павел Буре. Соперником путинской команды стала "Сборная Ночной хоккейной лиги", в составе которой губернатор Московской области Андрей Воробьев, джазмен и саксофонист Игорь Бутман, генеральный директор Норникеля Владимир Потанин, председатель совета директоров КХЛ и президент ХК СКА Геннадий Тимченко.Победили "Легенды хоккея" со счетом 14:7. Первую шайбу забросил Владимир Путин, всего же на его счету 10 голов.Путин объяснил, почему всегда выигрывает его команда: "Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть — они же гениально играют, гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем. Они звезды, они и выигрывают, это закономерно".Президент также отметил, что гала-матч – это товарищеская встреча, для удовольствия, "поэтому счет здесь не важен, это не имеет значения".За последние годы число команд Ночной хоккейной лиги выросло уже до 1000, увеличилось число крытых катков и обычных дворовых площадок.