Бывший участник телестройки Май
Абрикосов (Роман Тертишный) опубликовал на своей странице в Instagram серию свежих
фото, вызвавших бурное обсуждение. Многие пользователи соцсети
с трудом узнали на фото постаревшую звезду шоу Дом-2.
Бывший участник телестройки Май
Абрикосов (Роман Тертишный) опубликовал на своей странице в Instagram серию свежих
фото, вызвавших бурное обсуждение. Многие пользователи соцсети
с трудом узнали на фото постаревшую звезду шоу "Дом-2".
Поклонники расстроились тому, как стал выглядеть один
из самых ярких участников реалити-шоу. Из златокудрого юноши-красавца Май
Абрикосов превратился в лысеющего мужчину с грустным взглядом.
Экс-участник
шоу "Дом-2" в свои 37 лет утратил свою ставшую некогда визитной карточкой
густую шевелюру, сообщает . Кроме того, бывший секс-символ
телепроекта заметно похудел.
Ужаснувшиеся подписчики оставили под постом Абрикосова множество
комментариев. "Май, неужели это вы изменились так?", "М-да,
ну и видок…", "Романушка, где кудряшки?", – высказались в недоумении пользователи
соцсети. Были
и те, кто решил подбодрить бывшего участника шоу "Дом-2". "Роман! Как же
мы по вам скучали!!!", "Возвращайся на проект!", "Роман,
улыбнитесь, май – прекрасен! Май, ты – прекрасен!", – написали поклонники.
Напомним, Роман Тертишный,
известный как участник Май Абрикосов, покину проект
в 2006 году. Периодически он выступает с критикой разочаровавшего его
телешоу.
Как писали "Дни.ру",
осенью прошлого года Абрикосов выразил мысль, что россиянам уже надоело
смотреть "главное шоу о любви", что красноречиво демонстрируют низкие
рейтинги. Кроме того, экс-участник обвинял руководство телепроекта
во лжи.