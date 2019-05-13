Бывший участник телестройки Май Абрикосов (Роман Тертишный) опубликовал на своей странице в Instagram серию свежих фото, вызвавших бурное обсуждение. Многие пользователи соцсети с трудом узнали на фото постаревшую звезду шоу Дом-2.

Бывший участник телестройки МайАбрикосов (Роман Тертишный) опубликовал на своей странице в Instagram серию свежихфото, вызвавших бурное обсуждение. Многие пользователи соцсетис трудом узнали на фото постаревшую звезду шоу "Дом-2".Поклонники расстроились тому, как стал выглядеть одиниз самых ярких участников реалити-шоу. Из златокудрого юноши-красавца МайАбрикосов превратился в лысеющего мужчину с грустным взглядом.Экс-участникшоу "Дом-2" в свои 37 лет утратил свою ставшую некогда визитной карточкойгустую шевелюру, сообщает . Кроме того, бывший секс-символтелепроекта заметно похудел.Ужаснувшиеся подписчики оставили под постом Абрикосова множествокомментариев. "Май, неужели это вы изменились так?", "М-да,ну и видок…", "Романушка, где кудряшки?", – высказались в недоумении пользователисоцсети. Былии те, кто решил подбодрить бывшего участника шоу "Дом-2". "Роман! Как жемы по вам скучали!!!", "Возвращайся на проект!", "Роман,улыбнитесь, май – прекрасен! Май, ты – прекрасен!", – написали поклонники.Напомним, Роман Тертишный,известный как участник Май Абрикосов, покину проектв 2006 году. Периодически он выступает с критикой разочаровавшего еготелешоу.Как писали "Дни.ру",осенью прошлого года Абрикосов выразил мысль, что россиянам уже надоелосмотреть "главное шоу о любви", что красноречиво демонстрируют низкиерейтинги. Кроме того, экс-участник обвинял руководство телепроектаво лжи.