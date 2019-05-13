Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. У четырехмесячной Арины Сапожковой серьезно повреждено левое плечевое сплетение. Рука практически не двигается, если не начать срочное хирургическое лечение, Арина не сможет нормально развиваться. Для спасения Арины Сапожковой не хватает 732 551 руб.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о четырехмесячной Арине Сапожковой из города Воскресенска Московской области.Девочка получила тяжелую родовую травму: у нее серьезно повреждено левое плечевое сплетение. Рука практически не двигается, если не начать срочное хирургическое лечение, Арина не сможет нормально развиваться и обслуживать себя. Хирурги из ярославской клиники "Константа" готовы провести этапные микрохирургические операции, которые помогут восстановить двигательные функции руки. Но это очень дорогое лечение, государство его не оплачивает, а мама Арины не в силах собрать нужную сумму.Из письма Елены Сапожковой, мамы Арины:"Дочка родилась крупной – 4200 граммов, роды прошли очень тяжело. Застрявшего ребенка вытягивали при помощи вакуума, два акушера давили на живот. Малышку серьезно травмировали, она почти не дышала, сердце работало с перебоями. Арину сразу увезли на реанимобиле в перинатальный центр, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кормили через зонд. Левая ручка у нее была полностью неподвижной. Через месяц дочку перевели в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там-то и поставили диагноз: паралич Дюшенна – Эрба (акушерский паралич). Две недели лечили: делали массаж и физиопроцедуры – после этого Арина начала чуть шевелить пальчиками. К счастью, нам удалось попасть на консультацию к доктору Михаилу Новикову из Ярославля – я узнала, что к нему со всей страны везут детей с таким диагнозом. Доктор берется за проведение сложных операций, которые помогут восстановить руку Арины. Но это лечение не оплачивается из средств госбюджета, а начать его нужно как можно скорее, иначе моя девочка станет инвалидом. Очень прошу, помогите! Кредит мне не дают. Так сложилось, что я одна занимаюсь дочкой".Для спасения Арины Сапожковой не хватает 732 551 руб.Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль):"У Арины родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствует активное отведение и наружная ротация левого плеча, отмечен паралич дельтовидной мышцы, рука не сгибается ни в кисти, ни в локтевом суставе. Необходимо многоэтапное хирургическое лечение – реконструкция левого плечевого сплетения".Внимание!Цена операций 904 200 руб.171 649 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.Не хватает 732 551 руб.ПОМОЧЬ АРИНЕРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,135 млрд руб. В 2019 году (на 12 мая) собрано 511 181 918 руб., помощь получили 576 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.