Гигантский 300-метровый астероид несется к Земле. Взрыв даже небольшого осколка небесного тела будет равен по силе тысяче бомб, сброшенных на японскую Хиросиму. Человечеству осталось 9 лет на то, чтобы попытаться предотвратить глобальную катастрофу.

Гигантский 300-метровый астероид несется к Земле. Взрыв даженебольшого осколка небесного тела будет равен по силе тысяче бомб, сброшенныхна японскую Хиросиму. Человечеству осталось 9 лет на то, чтобы попытатьсяпредотвратить глобальную катастрофу.Описанный выше сценарий столкновения с , к счастью – игра, разработанная для моделирования подобных критическихдля существования Земли ситуаций. Эксперимент провели специалисты NASA,Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Европейскогокосмического агентства (ЕКА).Смоделировав ситуацию, эксперты попытались спрогнозировать -как поведут себя в таких обстоятельствах политики и обычные люди. Условия следующие: 26 марта 2019 года нарасстоянии 57 миллионов километров спутники зафиксировали астероид,направляющийся к Земле. По расчетам ученых, космический гость упадет на Землю29 апреля 2027 года – в районе прогнозируемого коридора риска, проходящего потерриториям США и Африки.Россия, США, Китай, Япония и крупнейшие космические державыЕвропы строят и запускают 6 зондов – они должны столкнуться с и изменить его орбиту. Выполнить задачу смогли 3 из них. Они изменилитраекторию полета астероида, однако от небесного тела откололся кусок 50 на 80метров, который направился к Востоку США.В итоге американские власти эвакуируют Нью-Йорк. 29 апреля2027 года астероид входит в атмосферу планеты на скорости около 19 километров всекунду и взрывается на высоте 15 километров над Центральным парком. Энергиявзрыва в тысячу раз превысит энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, иуничтожит все в пределах 15-километрового радиуса, полностью разрушивМанхэттен. На территории почти 83 квадратных километра не выживет ни одно живоесущество, передает со ссылкой на Science Alert.Скептически отнесся к эксперименту зарубежных коллег астрофизик,профессор РАН Сергей Попов. По мнению российского ученого, в эксперименте оченьмного неопределенностей: как все было бы на самом деле, предсказать трудно. Хотяв целом итоги эксперимента с весьма правдоподобны – за исключением указанноговремени. Академик подчеркивает, что при современном уровне развития космическойнауки и техники астероид обнаружат значительно раньше – и у человечества будетбольше времени на подготовку.