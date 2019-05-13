Гигантский 300-метровый астероид несется к Земле. Взрыв даже
небольшого осколка небесного тела будет равен по силе тысяче бомб, сброшенных
на японскую Хиросиму. Человечеству осталось 9 лет на то, чтобы попытаться
предотвратить глобальную катастрофу.
Гигантский 300-метровый астероид несется к Земле. Взрыв даже
небольшого осколка небесного тела будет равен по силе тысяче бомб, сброшенных
на японскую Хиросиму. Человечеству осталось 9 лет на то, чтобы попытаться
предотвратить глобальную катастрофу.
Описанный выше сценарий столкновения с , к счастью – игра, разработанная для моделирования подобных критических
для существования Земли ситуаций. Эксперимент провели специалисты NASA,
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Европейского
космического агентства (ЕКА).
Смоделировав ситуацию, эксперты попытались спрогнозировать -
как поведут себя в таких обстоятельствах политики и обычные люди. Условия следующие: 26 марта 2019 года на
расстоянии 57 миллионов километров спутники зафиксировали астероид,
направляющийся к Земле. По расчетам ученых, космический гость упадет на Землю
29 апреля 2027 года – в районе прогнозируемого коридора риска, проходящего по
территориям США и Африки.
Россия, США, Китай, Япония и крупнейшие космические державы
Европы строят и запускают 6 зондов – они должны столкнуться с и изменить его орбиту. Выполнить задачу смогли 3 из них. Они изменили
траекторию полета астероида, однако от небесного тела откололся кусок 50 на 80
метров, который направился к Востоку США.
В итоге американские власти эвакуируют Нью-Йорк. 29 апреля
2027 года астероид входит в атмосферу планеты на скорости около 19 километров в
секунду и взрывается на высоте 15 километров над Центральным парком. Энергия
взрыва в тысячу раз превысит энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и
уничтожит все в пределах 15-километрового радиуса, полностью разрушив
Манхэттен. На территории почти 83 квадратных километра не выживет ни одно живое
существо, передает со ссылкой на Science Alert.
Скептически отнесся к эксперименту зарубежных коллег астрофизик,
профессор РАН Сергей Попов. По мнению российского ученого, в эксперименте очень
много неопределенностей: как все было бы на самом деле, предсказать трудно. Хотя
в целом итоги эксперимента с весьма правдоподобны – за исключением указанного
времени. Академик подчеркивает, что при современном уровне развития космической
науки и техники астероид обнаружат значительно раньше – и у человечества будет
больше времени на подготовку.