В матче 28-го тура российской премьер-лиги Спартак на своем поле в Москве с минимальным счетом обыграл Уфу (1:0). Главный тренер красно-белых Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 28-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле в Москве с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0). Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Я доволен результатом. В плане игры, конечно, у нас есть недочеты, но мы создали больше моментов у ворот соперника, нанесли больше ударов, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – Хотя в любом случае мы понимаем, что надо создавать еще больше моментов, не позволяя сопернику проводить свои атаки".Напомним, "Спартак" с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи 18 мая на выезде в Самаре сыграют с местными "Крыльями Советов".