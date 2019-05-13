Злоумышленники похитили автомобиль марки «Тойота Камри», после чего поместили его в гараж, оборудованный средствами подавления сигналов тревоги спутниковых систем...
Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 25 и 34 лет по подозрению в краже дорогостоящей иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установили оперативники, злоумышленники похитили автомобиль марки «Тойота Камри» на территории Московского региона. После чего поместили его в гараж, оборудованный средствами подавления сигналов тревоги спутниковых систем, расположенный в поселении Марушкино.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.
Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ « Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
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