Злоумышленники похитили автомобиль марки «Тойота Камри», после чего поместили его в гараж, оборудованный средствами подавления сигналов тревоги спутниковых систем...

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 25 и 34 лет по подозрению в краже дорогостоящей иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установили оперативники, злоумышленники похитили автомобиль марки «Тойота Камри» на территории Московского региона. После чего поместили его в гараж, оборудованный средствами подавления сигналов тревоги спутниковых систем, расположенный в поселении Марушкино.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ « Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70