13.05.2019

2019-05-13 12:15:33

Опознаны тела всех погибших в катастрофе самолета Аэрофлота

Тела всех погибших в результате пожара на борту самолета компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево опознаны. Специалисты оформляют экспертные заключения, уточняет "". Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб.



Напомним, что ЧП случилось 5 мая. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100, следовавшее из Москвы в Мурманск, совершило экстренную посадку в столичном аэропорту. При приземлении на борту самолета компании "Аэрофлот" начался пожар. 41 человек погиб, передает .



Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эксперты рассматривают ряд возможных причин катастрофы: техническую неисправность, недостаточную квалификацию пилотов и плохие метеоусловия, сообщает .