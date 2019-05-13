Документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко, опубликованы на сайте радиостанции Говорит Москва, главным редактором которой он был. Вдова журналиста Юлия Доренко сообщила, что впервые диагноз аневризма аорты журналисту поставили в 2016 году.

Документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко, опубликованы на сайте радиостанции "Говорит Москва", главным редактором которой он был. Вдова журналиста Юлия Доренко сообщила, что впервые диагноз "аневризма аорты" журналисту поставили в 2016 году.После этого он наблюдался у врачей и принимал лекарства. По словам дочерей Сергея Доренко от первого брака Екатерины и Ксении, их отец не испытывал проблем со здоровьем. Однако, говорит Юлия Доренко, с одной из дочерей ее муж не общался несколько лет, а с другой созванивался, но нечасто, так что они могли и не знать о его проблемах со здоровьем.Ранее сегодня стало известно, что запланированное на 12 мая прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище не состоится: полиция запретила выдавать тело вдове журналиста в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы. Решение принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, по утверждению которых журналист мог быть отравлен.По официальной версии, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Это произошло вечером 9 мая. Ему было 59 лет.