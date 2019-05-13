В этом году праздник побил все рекорды

В этом году праздник побил все рекордыПамятные акции и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись в каждом уголке региона на протяжении всего дня. По традиции, наиболее масштабно День Победы отметили именно во Владимире.Торжества в областном центре начались традиционным маршем колонн «Бессмертного полка» от Садовой площади до площади Победы. В едином строю вместе с ветеранами войны и тружениками тыла прошли руководители региона и города, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, представители духовенства, жители и гости областной столицы. В руках участников шествия были фотографии людей, благодаря которым наша страна получила шанс на счастливое будущее.В первой шеренге «Бессмертного полка» – портреты 24 владимирцев, которые удостоены звания Героев Советского Союза. Их именами назвали улицы и школы, им ставят памятники, посвящают фильмы и книги.Акция в этом году побила все рекорды. Больше 25 тысяч человек прошли в шествии «Бессмертного полка». Число участников растёт год от года. На первую акцию в 2013 году пришли 800 человек. В 2017 году в Бессмертный полк встали 12 тысяч жителей, в 2018 — уже 22,5 тысячи. Сам праздник тоже становится популярнее. В 2019 году за военным парадом на площади Победы наблюдали 50 тысяч человек.От лица ветеранов Великой Отечественной войны владимирцев и гостей региона поздравил Николай Щелконогов, артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы. Он подчеркнул, что «пока есть связь времен, пока есть связь поколений, Россия будет жить и будет процветать. И в доказательство тому – «Бессмертный полк», который объединил всех сразу – от мала до велика».