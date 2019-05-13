Российскому лидеру Владимиру Путину предстоят региональные поездки, в рамках которых будет проведена серия совещаний по оборонно-промышленному комплексу.

Российскому лидеру Владимиру Путину предстоят региональные поездки, в рамках которых будет проведена серия совещаний по оборонно-промышленному комплексу.Первое совещание запланировано на 13 мая. Оно пройдет в Казани, сообщил пре-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Президент проводит такие совещания в Сочи весной и осенью. Повестка — развитие видов и родов войск, предприятий ОПК, исполнение гособоронзаказа, поставка техники.В совещаниях участвуют представители Минобороны, руководители предприятий отрасли.О намерении изменить формат встреч Путин объявил 2 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда же было объявлено о приостановке участия России в ДРСМД. Кроме того, Путин высказал желание посмотреть на производство новейшего вооружения, как то: "Кинжал", "Пересвет", "Сармат".