Контейнеры с мылом вылетели из грузовика Scania

Контейнеры с мылом вылетели из грузовика ScaniaВ Ковровском районе произошла авария с погибшими. Это случилось днем 12-го мая на 250 километре федерально трассы М-7.По предварительной информации регионального УМВД, из грузовика Scania, водитель которого ехал в сторону Нижнего Новгорода, выпало 6 ёмкостей с мыльным веществом. Мыло вылилось на «встречку». Первым с выпавшими контейнерами столкнулся автомобиль Kia Rio. В нем пострадали пятеро, в том числе 9-летний ребёнок.Через несколько минут водитель машины Kia Sportadge, двигаясь из Москвы в сторону Нижнего, тоже наткнулся на мыло, не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадал один человек.Еще через некоторое время из-за того же мыла водитель Audi A4 столкнулся с автомобилем Scania. В результате ДТП в автомобиле Audi 2 человека погибли и 3 получили травмы различной степени тяжести.Всех пострадавших госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.