От полученного в результате нападения огнестрельного ранения скончался аргентинский депутат Эктор Оливарес.

От полученного в результате нападения огнестрельного ранения скончался аргентинский депутат Эктор Оливарес.Как сообщалось, двое злоумышленников обстреляли Эктора Оливареса и его помощника Мигеля Ядона из автомобиля, нападение было совершено у здания Конгресса в Буэнос-Айресе, напоминает ТАСС. Помощник законодателя скончался на месте, депутат был госпитализирован в тяжелом состоянии.Подозреваемые в совершении нападения задержаны. Накануне ЧП представляющий партию "Гражданский радикальный союз" депутат Эктор Оливарес принимал участие в обсуждении закона о борьбе с футбольными хулиганами.