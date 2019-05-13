Воспоминаниями об отце, участнике войны, делится ветеран органов внутренних дел из Владимирской области.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2019-polkovnik-milicii-v-otstavke-boris-chizhikov-boevuyu-biografiyu-otca-udalos-vosstanovit-tolko-blagodarya-arxivnym-dannym.html" target="_blank">Полковник милиции в отставке Борис Чижиков: Боевую биографию отца удалось восстановить только благодаря архивным данным</a> - Воспоминаниями об отце, участнике войны, делится ветеран органов внутренних дел из Владимирской области.
[url=https://33live.ru/novosti/13-05-2019-polkovnik-milicii-v-otstavke-boris-chizhikov-boevuyu-biografiyu-otca-udalos-vosstanovit-tolko-blagodarya-arxivnym-dannym.html]Полковник милиции в отставке Борис Чижиков: Боевую биографию отца удалось восстановить только благодаря архивным данным[/url] - Воспоминаниями об отце, участнике войны, делится ветеран органов внутренних дел из Владимирской области.