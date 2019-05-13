Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку Москва нарушает его, асимметрично развивая ядерные силы.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку Москва нарушает его, "асимметрично развивая ядерные силы".Намерение США выйти из ДРСМД он прокомментировал на мероприятии, организованном Claremont Institute, в воскресенье, 12 мая, в Калифорнии.Как заявил Помпео, в СМИ часто повторяют, что Америка толкает мир к ядерной войне; тем не менее 28 стран-союзников по НАТО единогласно сошлись во мнении относительно того, что соглашение нарушает РФ."Почему одна сторона следует соглашению, а другая нет? В этом нет смысла. Мы выбрали отказ от соглашения, но мы не отказываемся от защиты американского народа", — подчеркнул глава американского госдепа, слова которого приводит "Интерфакс".На предстоящей неделе Помпео посетит с визитом Россию: он побывает в Москве и Сочи. В российской столице госсекретарь США, как ожидается, пообщается с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами. В Сочи 14 мая состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Процедуру выхода из ДРСМД США начали 2 февраля. Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий и дал полгода на возвращение "к полному и проверяемому соблюдению договора". Президент России Владимир Путин в качестве зеркального ответа также приостановил участие России в соглашении.