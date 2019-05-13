В связи с тем, что испанец Икер Касильяс вынужден завершить карьеру из-за болезни сердца, Порту начинает поиск нового вратаря. В число кандидатов попал и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

В связи с тем, что испанец Икер Касильяс вынужден завершить карьеру из-за болезни сердца, "Порту" начинает поиск нового вратаря. В число кандидатов попал и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.В список потенциальных преемников Касильяса в воротах "Порту" вошли несколько известных вратарей – англичанин Йан Харт ("Бернли"), португалец Антони Лопеш ("Лион"), голландец Яспер Силессен ("Барселона"), а также 33-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. По сведениям португальской прессы, это лишь предварительный список, и ни с кем футболистов "Порту" не связывался. Поэтому говорить о переходе бессменного стража ворот армейского клуба говорить преждевременно. "Порту" и ранее проявлял интерес к российскому голкиперу, но до переговоров дело не дошло. Сам Игорь многократно заявлял, что хочет провести всю карьеру в ЦСКА. Поэтому его появление в "Порту" маловероятно.Испанец Икер Касильяс перенес сердечный приступ 1 мая. Ему была сделана операция. В настоящее время 37-летний голкипер чувствует себя хорошо, но врачи рекомендовали Касильясу завершить выступления.