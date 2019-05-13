Начало рабочей недели отметилось как радостными известиями, так и драматическими происшествиями. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 мая 2019 года.

Начало рабочей недели отметилось как радостными известиями, так и драматическими происшествиями. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 мая 2019 года.По данным некоторых СМИ, Алина Кабаева родила в Москве. Говорят, у прославленной спортсменки двойня.Dom2Life.ru сообщает, что всех рожениц, оказавшихся на одном этаже с гимнасткой, перевели в другие комнаты. А охранники строго следили за тем, чтобы в коридоре не появился ни один посторонний. Роды у Кабаевой принимали лучшие специалисты. Позже именитую спортсменку перевели в VIP-палату. Говорят, еду Алине доставляли из элитных ресторанов столицы.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 мая 2019 года, читайте в и специальных .