Телеведущая пришла в форму после родов. Правда, после оказалось, что Регине Тодоренко есть еще над чем работать.

Телеведущая пришла в форму после родов. Правда, послеоказалось, что Регине Тодоренко есть еще над чем работать.Артистка чуть менее полугода назад стала мамой, однако этоне помешало знаменитости снятся в рекламе купальников. В личном Instagram РегинаТодоренко показала получившийся ролик."Я готова не брать с собой на отдых майки, шорты, платья,лишь бы купальники были! И чем больше, тем лучше!" – написала она ниже.Меж тем ранее звезда отмечала, что после беременности стесняетсясвоих форм: они не такие идеальные как раньше. Однако демонстрируя новуюлинейку костюмов для купания она похвасталась роскошным телом без целлюлита илирастяжек.Сегодня, 13 мая, вновь предстала передпрофессиональной камерой. Звезда снялась в подарочной фотосессии, котораяпроходила в номере роскошного отеля в центре столицы. В Stories телеведущаяпоказала роскошное убранство апартаментов и свою маму. Вместе с родительницейзвезда устроила праздник живота, заказав много различных блюд.После, уже во время съемки, , видимо решила сделатьпоклонникам прививку от зависти. Она показала собственное несовершенство, продемонстрироваввторой подбородок. Звезда дала понять, что и она не идеал.