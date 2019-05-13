Телеведущая пришла в форму после родов. Правда, после
оказалось, что Регине Тодоренко есть еще над чем работать.
Телеведущая пришла в форму после родов. Правда, после
оказалось, что Регине Тодоренко есть еще над чем работать.
Артистка чуть менее полугода назад стала мамой, однако это
не помешало знаменитости снятся в рекламе купальников. В личном Instagram Регина
Тодоренко показала получившийся ролик.
"Я готова не брать с собой на отдых майки, шорты, платья,
лишь бы купальники были! И чем больше, тем лучше!" – написала она ниже.
Меж тем ранее звезда отмечала, что после беременности стесняется
своих форм: они не такие идеальные как раньше. Однако демонстрируя новую
линейку костюмов для купания она похвасталась роскошным телом без целлюлита или
растяжек.
Сегодня, 13 мая, вновь предстала перед
профессиональной камерой. Звезда снялась в подарочной фотосессии, которая
проходила в номере роскошного отеля в центре столицы. В Stories телеведущая
показала роскошное убранство апартаментов и свою маму. Вместе с родительницей
звезда устроила праздник живота, заказав много различных блюд.
После, уже во время съемки, , видимо решила сделать
поклонникам прививку от зависти. Она показала собственное несовершенство, продемонстрировав
второй подбородок. Звезда дала понять, что и она не идеал.