Командир рейса SSJ-100 Москва-Самара принял решение прервать полет из-за срабатывания датчика неисправности системы наддува в кабине пилотов.

Повышенное внимание к "Суперджетам" после катастрофы в Шереметьеве продолжает сохраняться. Как и проблемы с самолетами этой марки. Командир рейса SSJ-100 "Москва-Самара" принял решение прервать полет из-за срабатывания датчика неисправности системы наддува в кабине пилотов, передает "Интерфакс".Как сообщалось ранее, ночью пассажирский Superjet-100 сразу после вылета в Самару вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине.В службах аэропорта отметили, что самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.Другая проблема встала перед пассажирами "Суперджета", который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Компания "Азимут" приняла решения задержать его на восемь часов. Как сообщили РИА Новости в новосибирском аэропорту Толмачево, SSJ-100должен был отправиться в 08​​​.45 (04.45 мск), но "Азимут" решила перенести рейс на 17.00 (13.00 мск) без объяснения причин. Позже авиакомания сообщила о технической неисправности самолета.Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону), и ее парк самолетов состоит только из "Суперджетов". В ночь на 13 мая понедельник SSJ-100 "Азимута", вылетавший из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по технической причине. Пассажиры улетели другим "Суперджетом".5 мая, вылетевший из Москвы в Мурманск SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. Ударившись о взлетно-посадочную полосу, самолет загорелся, из 78 находившихся на борту людей погиб 41 человек.