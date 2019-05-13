Президент России Владимир Путин в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 рассказал, о чем думал, когда впервые принимал участие в акции Бессмертный полк.

Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, о чем думал, когда впервые принимал участие в акции "Бессмертный полк".В 1945 году в параде на Красной площади приняли участие избранные, напомнил глава государства, но "победу-то добыли миллионы". Многие не вернулись с полей сражений, многие пострадали от ран."Вот отец мой, как он мог пройти по площади в 45-м году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в Параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали Победу. И добыли ее огромной ценой", — подчеркнул Путин."И вот я помню свои чувства, когда первый раз пошел по Красной площади с портретом отца. Знаете, ко мне какая мысль пришла: он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу. Он это заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких – участников войны, наверно, тоже думают об этом", — добавил президент.Только по самым предварительным оценкам, в шествиях "Бессмертного полка" по всей России участвовали 10 миллионов человек.Путин говорит, что был потрясен эмоциями, когда в России только начинались такие шествия – казалось, повторить это будет невозможно. Но с каждым годом "Бессмертный полк" собирает все больше и больше участников, "и, похоже, это навсегда".9 мая, во второй половине дня, на Москву обрушилась гроза и с ливнем, но участников шествия это не испугало. Путин не удивляется, что, несмотря на дождь и сильный ветер, люди все равно шли по Красной площади с портретами своих родных."Они понимают, что несут портреты героев. Все участники войны, участники боевых действий и труженики тыла — герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал", — подчеркнул президент. "Пройти с портретом — это для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, у отцов, у бабушек, у дедушек, матерей. А это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно, во всяком случае, считает, что и мы так можем. Что у нас по наследству есть такие задатки и возможности. Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", — уверен Путин.