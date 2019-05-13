Пианистка поделилась снимком с возлюбленным на своей странице в Instagram. Виталина Цымбалюк-Романовская вновь раздразнила хейтеров, которым не дает покоя ее личная жизнь.

Пианистка поделилась снимком с возлюбленным на своейстранице в Instagram. Виталина Цымбалюк-Романовская вновьраздразнила хейтеров, которым не дает покоя ее личная жизнь.На фото экс-супруга артиста Армена Джигарханяна лежит впостели с певцом Прохором Шаляпиным. Пара держится за руки, счастливо улыбаясьв камеру. При этом на заднем плане видна тарелка с ягодами, два фужера ибутылка с напитком.Виталина Цымбалюк-Романовская в своем посте отметила, чтокак только у кого-то из артистов, журналистовили ведущих начинает падать популярность, они вдруг резко начинаюткомментировать и оценивать их с Шаляпиным отношения. "Я вообще удивляюсь,откуда они меня знают. И почему мне не интересно, с кем и как проходит ихличная жизнь?", – высказалась пианистка."И не надо тогдапровоцировать своими фотками людей счастье любит тишину", "Виталина,интересный снимок: держишь его обеими руками. Но вряд ли удержишь! Надо такпереломить ситуацию, чтобы он держался за тебя и руками, и ногами, и зубами, иеще одним предметом", "Обожульки! Вы раздражаете!Раздражение вызывает у серой массы ваша жизнь, мысли, фразы, поступки, ум иуверенность в себе! Вы оба – другие!!! Я вас за это", – высказались пользователисоцсети под публикациейМногие подписчики пианистки отмечают, что в отношениях с Прохором Шаляпиным выглядит роскошно –артистка посвежела и похорошела. При этом у нее есть целая армия ненавистников,которых доводит до белого каления каждое хорошее известие о ней.