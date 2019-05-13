Пианистка поделилась снимком с возлюбленным на своей
странице в Instagram. Виталина Цымбалюк-Романовская вновь
раздразнила хейтеров, которым не дает покоя ее личная жизнь.
Пианистка поделилась снимком с возлюбленным на своей
странице в Instagram. Виталина Цымбалюк-Романовская вновь
раздразнила хейтеров, которым не дает покоя ее личная жизнь.
На фото экс-супруга артиста Армена Джигарханяна лежит в
постели с певцом Прохором Шаляпиным. Пара держится за руки, счастливо улыбаясь
в камеру. При этом на заднем плане видна тарелка с ягодами, два фужера и
бутылка с напитком.
Виталина Цымбалюк-Романовская в своем посте отметила, что
как только у кого-то из артистов, журналистов
или ведущих начинает падать популярность, они вдруг резко начинают
комментировать и оценивать их с Шаляпиным отношения. "Я вообще удивляюсь,
откуда они меня знают. И почему мне не интересно, с кем и как проходит их
личная жизнь?", – высказалась пианистка.
"И не надо тогда
провоцировать своими фотками людей счастье любит тишину", "Виталина,
интересный снимок: держишь его обеими руками. Но вряд ли удержишь! Надо так
переломить ситуацию, чтобы он держался за тебя и руками, и ногами, и зубами, и
еще одним предметом", "Обожульки! Вы раздражаете!
Раздражение вызывает у серой массы ваша жизнь, мысли, фразы, поступки, ум и
уверенность в себе! Вы оба – другие!!! Я вас за это", – высказались пользователи
соцсети под публикацией
Многие подписчики пианистки отмечают, что в отношениях с Прохором Шаляпиным выглядит роскошно –
артистка посвежела и похорошела. При этом у нее есть целая армия ненавистников,
которых доводит до белого каления каждое хорошее известие о ней.