Водитель Лады разминулся с машиной, остановившейся перед переходом, объехал человека, шедшего по зебре, но в итоге не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где протаранил кроссовер. В результате аварии погиб один человек, еще двое – получили травмы различной степени тяжести.

В воскресенье, 12 мая, на проспекте Ленина в Стерлитамаке произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного из его участников.Судя по кадрам с регистраторов, водитель автомобиля "Лада", двигавшийся явно быстрее скорости транспортного потока, резким маневром объехал другое транспортное средство, остановившееся перед переходом, увернулся от человека, шедшего по "зебре", после чего утратил контроль над своим авто, и вылетел на полосу встречного движения.На "встречке" "Лада" протаранила автомобиль Kia Sorento.Как сообщает ГТРК "Башкортостан", в результате столкновения погиб 33-летний пассажир, находившийся в салоне "Лады", водитель которой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Еще одним пострадавшим оказался человек, находившийся за рулем Kia.