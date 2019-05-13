Прощание с известным журналистом должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Однако из-за конфликта родственников дата похорон была перенесена. Тина Канделаки предположила, почему между близкими людьми радиоведущего возник конфликт.

Прощание с известным журналистом должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Однако из-за конфликта родственников дата похорон была перенесена. Тина Канделаки предположила, почему между близкими людьми радиоведущего возник конфликт.В минувшее воскресенье, 12 мая, телеведущая опубликовала в Telegram-канале пост, посвященный умершему журналисту. Она призналась, что история с отменой похорон сильно расстроила ее. "Бились бы за преданность и любовь к покойному – было бы понятно", – написала звезда.По ее мнению, старшие дочери главного редактора радио "Говорит Москва" хотят лишить наследства молодую жену и маленьких детей. "Если суд выносит уголовный приговор в отношении наследника, который умышленно совершил противоправные действия против наследодателя, такой наследник лишается наследства", – пояснила Тина Канделаки.Материал дополняется.