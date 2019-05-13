На праздник пришло более пятисот гостей, которых ждала выставка поисковых отрядов, встреча с ветеранами и, конечно, полевая кухня

На праздник пришло более пятисот гостей, которых ждала выставка поисковых отрядов, встреча с ветеранами и, конечно, полевая кухня«Ростелеком» принял участие в акции «За день до Победы». Компания установила на Никитском бульваре во Владимире три точки доступа Wi-Fi. Таким образом вся территория проведения праздника оказалась накрыта бесшовной беспроводной сетью, которая позволяет одновременно выходить в сеть сразу трёмстам пользователям на скорости до 100 Мбит/с. Для реализации проекта специалисты цифрового провайдера применили стандартное решение «Управляемый Wi-Fi».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Для нас стало уже доброй традицией участие в проекте «За день до Победы»: «Ростелеком» традиционно разворачивает беспроводную сеть, чтобы в этот великий, по-настоящему народный праздник люди могли делиться радостным настроением. Кроме того, в этом году в нашей сети «Интерактивное ТВ» на 75 кнопке начал вещание телеканал «ПОБЕДА». Его контент напоминает зрителям про подвиг наших дедов. Уверен, что и детям будет интересно и полезно открыть для себя великие страницы отечественной истории».«Интерактивное ТВ» – это огромный выбор контента на любой вкус и возраст. Сервис предлагает выбор из более чем 240 телеканалов, из которых 85 – в формате HD; в опции «Видеопрокат» доступны около 20 тысяч фильмов и сериалов. Цифровая услуга включает богатый набор опций, благодаря которым пользователь может самостоятельно управлять телеэфиром, настраивая его под себя. Например, можно начать просмотр на одном экране, а продолжить на другом.На праздник пришло более пятисот гостей, которых ждала выставка поисковых отрядов, встреча с ветеранами и, конечно, полевая кухня. Организаторы учили гостей танцам военных лет, и тому, как правильно повязать Георгиевскую ленту. Завершил мероприятие просмотр фильма «Солдатик» (2019), с которого стартовала серия «Открытых кинопоказов - 2019».