Станислав Садальский перегнул палку, критикуя допустивших оплошность журналистов. Представители СМИ взяли интервью у покойной Елены Образцовой – а актер в ответ бросился воскрешать ансамбль Александрова и Доктора Лизу. Однако трагическая смерть этих заслуженных людей - совсем неудачный повод для сарказма.

Станислав Садальский перегнул палку, критикуя допустивших оплошностьжурналистов. Представители СМИ "взяли интервью" у покойной ЕленыОбразцовой – а актер в ответ бросился "воскрешать" ансамбльАлександрова и Доктора Лизу. Однако трагическая смерть этих заслуженных людей -совсем неудачный повод для сарказма.Поводом длявозмущения стал материал телеканала "Звезда":журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой,которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко. Потом выяснилось,что речь шла о дочери оперной певицы – но было поздно.Больше всего досталось незадачливым корреспондентам отскандального актера Станислава Садальского. Но и сам он в порыве гнева – а,может, и сознательно – переборщил с сарказмом."Да, журналисты ошиблись, перепутали дочь ЕленыОбразцовой с ней самой. Материал удалили. Извинились. Журналистов дисциплинарнонаказали. Все по заслугам. Вроде бы конец истории, но нет – Садальский тут кактут. Ему оказалось мало пнуть журналистов и телеканал, он еще и покойныхмузыкантов из ансамбля Александрова и Доктора Лизу не к месту упомянул", -комментирует ситуацию эксперт Совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян.Эксперт в разговоре с "Днями.Ру" напомнил, что этилюди трагически погибли. И всякому сарказму – в том числе и со стороны – есть предел. "СтаниславЮрьевич! Больше никого ради хайпового поста в Instagram красочно"воскресить" не хотите? Надеюсь, что в ответ на мой вопрос вы неначнете мои фото с отдыха у себя на страничке публиковать – как это было впрошлый раз. Вы же прекрасный артист и справедливый человек, тонко чувствующий,где проходят красные линии", – обратился к артисту Манукян. Экспертуверен, что такая попытка самопиара ниже уровня Садальского, и актеру надо быудалить неудачный пост.Поводом для жесткой критики со стороны идругих знаменитостей стал материал телеканала "Звезда". 12 мая на сайтетелеканал сообщалось, что Елена Образцоваприехала на похороны Доренко на Троекуровское кладбище. При этом певицаскончалась от лейкемии в 2015 году, а прощание с журналистом 12 мая так и несостоялось – дочери Доренко потребовали повторной судебно-медицинскойэкспертизы.