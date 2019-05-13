Станислав Садальский перегнул палку, критикуя допустивших оплошность
журналистов. Представители СМИ взяли интервью у покойной Елены
Образцовой – а актер в ответ бросился воскрешать ансамбль
Александрова и Доктора Лизу. Однако трагическая смерть этих заслуженных людей -
совсем неудачный повод для сарказма.
Станислав Садальский перегнул палку, критикуя допустивших оплошность
журналистов. Представители СМИ "взяли интервью" у покойной Елены
Образцовой – а актер в ответ бросился "воскрешать" ансамбль
Александрова и Доктора Лизу. Однако трагическая смерть этих заслуженных людей -
совсем неудачный повод для сарказма.
Поводом для
возмущения стал материал телеканала "Звезда":
журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой,
которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко. Потом выяснилось,
что речь шла о дочери оперной певицы – но было поздно.
Больше всего досталось незадачливым корреспондентам от
скандального актера Станислава Садальского. Но и сам он в порыве гнева – а,
может, и сознательно – переборщил с сарказмом.
"Да, журналисты ошиблись, перепутали дочь Елены
Образцовой с ней самой. Материал удалили. Извинились. Журналистов дисциплинарно
наказали. Все по заслугам. Вроде бы конец истории, но нет – Садальский тут как
тут. Ему оказалось мало пнуть журналистов и телеканал, он еще и покойных
музыкантов из ансамбля Александрова и Доктора Лизу не к месту упомянул", -
комментирует ситуацию эксперт Совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт в разговоре с "Днями.Ру" напомнил, что эти
люди трагически погибли. И всякому сарказму – в том числе и со стороны – есть предел. "Станислав
Юрьевич! Больше никого ради хайпового поста в Instagram красочно
"воскресить" не хотите? Надеюсь, что в ответ на мой вопрос вы не
начнете мои фото с отдыха у себя на страничке публиковать – как это было в
прошлый раз. Вы же прекрасный артист и справедливый человек, тонко чувствующий,
где проходят красные линии", – обратился к артисту Манукян. Эксперт
уверен, что такая попытка самопиара ниже уровня Садальского, и актеру надо бы
удалить неудачный пост.
Поводом для жесткой критики со стороны и
других знаменитостей стал материал телеканала "Звезда". 12 мая на сайте
телеканал сообщалось, что Елена Образцова
приехала на похороны Доренко на Троекуровское кладбище. При этом певица
скончалась от лейкемии в 2015 году, а прощание с журналистом 12 мая так и не
состоялось – дочери Доренко потребовали повторной судебно-медицинской
экспертизы.