Певица
пообщалась с подписчиками в Stories
Instagram.
Юлия Самойлова поделилась случаем из жизни, который вывел ее из себя.
Певица
пообщалась с подписчиками в Stories
Instagram.
Юлия Самойлова поделилась случаем из жизни, который вывел ее из себя.
Один из фолловеров спросил у артистки, как она
реагирует, если к ней пристают незнакомые люди с просьбой сфотографироваться. Звезда
призналась, что однажды сорвалась на наглого поклонника.
"Если я нормально выгляжу, то без проблем", – отметила
Юлия Самойлова. "Но однажды мне пришлось отказать и даже нагрубить: мы сделали
несколько фото, потом двинули дальше по своим делам, так как нас догнали и
говорят: "Эээй! (свист) Давай еще!", – написала исполнительница.
Спросили фолловеры Юлию Самойлову и о вредных
привычках. Певица призналась, что таковые у нее имеются. "Есть, я не борюсь. Я
просто позволяю себе расслабиться, погрустить, потупить и т.д. Нужно все", -
заключила артистка. При этом она не стала уточнять, какие именно вредные
привычки имеет в виду.
Кроме того, Юлия Самойлова призналась, что полна
творческих планов, но раскрывать секреты не стала. Она лишь отметила, что
сейчас записывает новый трек.
Напомним, участвовала в международном музыкальном конкурсе
"Евровидение", который проходил в Португалии. Российская певица дошла
до полуфинала с композицией I Won't Break. Известность приобрела в 2017 году. Тогда исполнительницу не пустили
на "Евровидение" на Украине – СБУ запретила артистке въезд
на территорию страны.