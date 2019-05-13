Певица пообщалась с подписчиками в Stories Instagram. Юлия Самойлова поделилась случаем из жизни, который вывел ее из себя.

Певицапообщалась с подписчиками в StoriesInstagram.Юлия Самойлова поделилась случаем из жизни, который вывел ее из себя.Один из фолловеров спросил у артистки, как онареагирует, если к ней пристают незнакомые люди с просьбой сфотографироваться. Звездапризналась, что однажды сорвалась на наглого поклонника."Если я нормально выгляжу, то без проблем", – отметилаЮлия Самойлова. "Но однажды мне пришлось отказать и даже нагрубить: мы сделалинесколько фото, потом двинули дальше по своим делам, так как нас догнали иговорят: "Эээй! (свист) Давай еще!", – написала исполнительница.Спросили фолловеры Юлию Самойлову и о вредныхпривычках. Певица призналась, что таковые у нее имеются. "Есть, я не борюсь. Япросто позволяю себе расслабиться, погрустить, потупить и т.д. Нужно все", -заключила артистка. При этом она не стала уточнять, какие именно вредныепривычки имеет в виду.Кроме того, Юлия Самойлова призналась, что полнатворческих планов, но раскрывать секреты не стала. Она лишь отметила, чтосейчас записывает новый трек.Напомним, участвовала в международном музыкальном конкурсе"Евровидение", который проходил в Португалии. Российская певица дошладо полуфинала с композицией I Won't Break. Известность приобрела в 2017 году. Тогда исполнительницу не пустилина "Евровидение" на Украине – СБУ запретила артистке въездна территорию страны.