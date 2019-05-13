В матче 28-го тура российской премьер-лиги петербургский Зенит обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поделился впечатлениями от игр своих подопечных.

В матче 28-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игр своих подопечных."Хорошая игра. Много было равной борьбы, обе команды хотели победить. Важный матч, чтобы праздник стал полноценный для нас и болельщиков. Смогли забить, могли сделать это раньше. Заслуженно победили. Ребята – молодцы, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Знаю, как сложно без максимальной мотивации и концентрации проводить такие матчи"."Зенит" досрочно стал победителем РПЛ, после игры с ЦСКА "сине-бело-голубые" получили золотые медали и кубок чемпионов России: "заслужили победу и чемпионство, поставили жирную точку в праздновании. Футбольный бог видит и вознаграждает за труды. Это праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков. Поздравляю тренерский штаб и сотрудников, которые трудятся во благо команды", – подытожил наставник петербуржцев.