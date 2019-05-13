Украинцы по-прежнему любят отдыхать в Крыму. Об этом в интервью Известиям рассказал глава республики. Сергей Аксёнов отметил, что среди иностранцев, приезжающих на полуостров, именно граждан Незалежной больше всего. По его словам, в прошлом году в регионе приняли туристов из почти полутора сотен стран мира.

Украинцы по-прежнему любят отдыхать в Крыму. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава республики. Сергей Аксёнов отметил, что среди иностранцев, приезжающих на полуостров, именно граждан Незалежной больше всего. По его словам, в прошлом году в регионе приняли туристов из почти полутора сотен стран мира.Это, в том числе, гости из США, Китая, Израиля, Индии, государств Европы. Всего около семи миллионов человек, уточняет телеканал "Россия 24". По данным минтуризма Крыма — это рекорд постсоветского периода.