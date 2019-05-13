Действующая в РФ система мониторинга исполнения нацпроектов является пошаговой и применяется впервые, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 он рассказал, что в результате деньги мониторятся в одной системе.

Действующая в России система мониторинга исполнения национальных проектов является пошаговой и применяется в стране впервые, сообщил первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он рассказал, что в результате деньги "мониторятся в одной системе". Таким образом, пояснил Силуанов, каждый вице-премьер или министр, курирующий соответствующее направление по нацпроектам, все видит сам и отвечает перед президентом и премьер-министром. "Такой системы контроля, буквально пошаговой, не было", — подчеркнул глава Минфина.Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 мая, что практику переноса контрольных сроков выполнения нацпроектов надо упорядочить, а лучше — избавиться от этой привычки.В соответствии с майским указом главы государства, подписанным в день его инаугурации в 2018 году, в России реализуются 12 приоритетных нацпроектов. Они касаются социальной сферы и повышения уровня жизни, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Бюджет нацпроектов до 2024 года составляет 25,7 триллиона рублей.