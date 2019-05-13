После завершившихся майских праздников следующие длинные выходные у россиян будут только осенью - со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

После завершившихся майских праздников следующие длинные выходные у россиян будут только осенью — со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.Отмечаемый 12 июня День России в этом году выпадает на среду, поэтому у граждан будет всего один дополнительный выходной день в середине рабочей недели, напоминает ТАСС.В связи с майскими праздниками у россиян было сразу пять выходных дней с 1 по 5 мая и четыре выходных дня с 9 по 12 мая.