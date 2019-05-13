В дежурную часть поступило сообщение о том, что из автомашины «Лексус» неизвестный выстрелил в автобус и скрылся с места происшествия...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали 32-летнего мужчину, стрелявшего по рейсовому автобусу.В дежурную часть Отдела МВД России по району Северный г. Москвы поступило сообщение о том, что на улице, граничащей с районом Северный и Московской областью из автомашины «Лексус» неизвестный выстрелил в автобус и скрылся с места происшествия.В результате проверочных мероприятий сотрудниками ГИБДД на Рижской площади была остановлена автомашина «Лексус» и задержан водитель, у которого был изъят травматический пистолет.По факту произошедшего в Отделе МВД России по району Северный проведены необходимые доследственные мероприятия и получено заявление от представителя перевозчика. Установлено, что происшествие произошло на территории Московской области, в связи с чем, материалы проверки переданы в Отдел полиции «Сахаровский» МУ МВД России «Мытищинское» в соответствии со статьей 145 УПК РФ (о передаче сообщения по подследственности) для принятия дальнейшего процессуального решения.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29