В передаче Далекие близкие коллеги вспомнили о Любови Полищук. О том, как проходили последние съемки в жизни актрисы, рассказали Сергей Жигунов и Александра Назарова.

В передаче "Далекие близкие" коллеги вспомнили о Любови Полищук. О том, как проходили последние съемки в жизни актрисы, рассказали Сергей Жигунов и Александра Назарова.21 мая Любови Полищук исполнилось бы 70 лет. Однако жизнь артистки унесло в 2006 году онкологическое заболевание. Последним фильмом актрисы стал комедийный сериал "Моя прекрасная няня". Говорят, на последний съемочный день она отпрашивалась из больницы. Об артистке в передаче Бориса Корчевникова "Далекие близкие" вспомнили ее коллеги по многосерийному фильму Сергей Жигунов и Александра Назарова.По словам артиста, Любовь Полищук была артисткой-клоуном. Появляясь на площадке, она буквально искрила и фонтанировала энергией. Однако в общении с ним актриса представала без этой маски – грустной, умной, печальной, уставшей. Никто не знал о печальном диагнозе Любови Полищук. Но информация все же проникла на площадку. Тогда Сергей Жигунов в это не поверил, но когда после паузы в съемках актриса вернулась, и он увидел ее, то понял, что слова о болезни – правда.Последней для Любови Полищук стала сцена свадьбы главных героев. По словам Александры Назаровой, игравшей с ней в кадре, актриса держалась великолепно. "Единственное, о чем она попросила режиссера, когда у нас там была одна сцена, вроде бы за кулисами этой свадьбы, в комнате с подарками, она сказала: "Можно я только иногда буду присаживаться куда-нибудь, потому что мне стоять все время трудно", – рассказала Александра Назарова.У Любови Полищук, как говорят, была саркома позвоночника, она испытывала страшные боли в спине. А после перенесенного лечения ей было больно, даже когда ее просто касались. Когда была снята сцена, все присутствующие долго хлопали Любови Полищук. О смерти артистки Сергей Жигунов, еле сдерживая слезы, вздыхая, сказал: "Мы ждали этого и... Обидно было очень. Она была молодая и красивая. Я каждый раз думаю о том, как это происходит, и почему эти люди уходят от нас".А Александра Назарова вспомнила, что ее последний разговор с так и не состоялся. Она позвонила ей в больницу, но та то ли спала. то ли отдыхала, и Назарова пообещала Полищук перезвонить. Но потом актриса умерла. На похоронах вдовец артистки обратился к Александре: "Вот, Саша, а вы так с ней и не успели поговорить..."