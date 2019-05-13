Госсекретарь США прибудет в Россию 14 мая, сразу в Сочи.
Посетить Москву, как планироваk ранее Майк Помпео, ему не удастся – возникли
срочные дела.
Госсекретарь США прибудет в Россию 14 мая, сразу в Сочи.
Посетить Москву, как планироваk ранее Майк Помпео, ему не удастся – возникли
срочные дела.
Перенос сроков визита подтвердил замглавы
МИД а России Сергей Рябков. По словам дипломата, Майк Помпео прибудет ближе к
намеченным на 14 мая переговорам с руководителем российского
внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым..
"Да, он сразу прилетит в Сочи", – сказал Рябков
журналистам. Причины переноса сроков визита дипломат не уточнил. Однако позже
стало известно, что Майк Помпео отправляется в Брюссель, где обсудит с
представителями ЕС судьбы иранской ядерной сделки.
Решение госсекретаря США отменить московский этап визита в нашу
страну нельзя назвать критичным. Майк Помпео все равно прибудет в Россию. Но
подобные метания в последнее время стали характерной чертой американской
внешней политики, отметил директор Института современного государственного
развития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, в госдепе США плохо
функционирует система планирования.
"Это не какая-то плановая работа, когда за несколько
недель или месяцев составлен график перемещений, система встреч, согласована
повестка дня для переговоров. Все решения принимаются на ходу – такая
сиюминутная реакция на возникающие проблемы", – заявил Солонников
агентству РИА Новости.
Причины таких "метаний и шараханий" Вашингтона – и
в частности – политолог видит, в том числе, и в американской
внутренней политике. В целом же график встреч строится под влиянием "сиюминутной
головной боли", считает Солонников.
Стоит отметить, что сокращение программы поездки в Россию стало уже третьим за неделю резким изменением в планах Помпео. Ранее отменил свой визит в Гренландию и не приехал в Берлин, где должен был встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Тем не менее, в отношении визита в Россию эксперты считают, что возможность встречи американского дипломата с президентом России Владимиром Путиным все еще сохраняется, передает RT.