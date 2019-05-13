Госсекретарь США прибудет в Россию 14 мая, сразу в Сочи. Посетить Москву, как планироваk ранее Майк Помпео, ему не удастся – возникли срочные дела.

Госсекретарь США прибудет в Россию 14 мая, сразу в Сочи.Посетить Москву, как планироваk ранее Майк Помпео, ему не удастся – возниклисрочные дела.Перенос сроков визита подтвердил замглавыМИД а России Сергей Рябков. По словам дипломата, Майк Помпео прибудет ближе кнамеченным на 14 мая переговорам с руководителем российскоговнешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.."Да, он сразу прилетит в Сочи", – сказал Рябковжурналистам. Причины переноса сроков визита дипломат не уточнил. Однако позжестало известно, что Майк Помпео отправляется в Брюссель, где обсудит спредставителями ЕС судьбы иранской ядерной сделки.Решение госсекретаря США отменить московский этап визита в нашустрану нельзя назвать критичным. Майк Помпео все равно прибудет в Россию. Ноподобные метания в последнее время стали характерной чертой американскойвнешней политики, отметил директор Института современного государственногоразвития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, в госдепе США плохофункционирует система планирования."Это не какая-то плановая работа, когда за нескольконедель или месяцев составлен график перемещений, система встреч, согласованаповестка дня для переговоров. Все решения принимаются на ходу – такаясиюминутная реакция на возникающие проблемы", – заявил Солонниковагентству РИА Новости.Причины таких "метаний и шараханий" Вашингтона – ив частности – политолог видит, в том числе, и в американскойвнутренней политике. В целом же график встреч строится под влиянием "сиюминутнойголовной боли", считает Солонников.Стоит отметить, что сокращение программы поездки в Россию стало уже третьим за неделю резким изменением в планах Помпео. Ранее отменил свой визит в Гренландию и не приехал в Берлин, где должен был встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Тем не менее, в отношении визита в Россию эксперты считают, что возможность встречи американского дипломата с президентом России Владимиром Путиным все еще сохраняется, передает RT.