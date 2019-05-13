Согласно информации некоторых СМИ, Алина Кабаева родила в Москве. Говорят, у прославленной спортсменки двойня.

Согласно информации некоторых СМИ, Алина Кабаева родила в Москве. Говорят, у прославленной спортсменки двойня.По некоторой информации, о которой стало известно лишь сейчас, еще 7 мая Алина Кабаева родила в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Говорят, у гимнастки появились сыновья. компетентно сообщает, что в то время, как прославленная спортсменка находилась в роддоме, всех прочих рожениц, оказавшихся на одном этаже с Алиной, переселили в другие комнаты. Рядом дежурили охранники, которые строго следили за тем, чтобы ни один посторонний не появился в коридоре.Издание сообщает, что роды у Кабаевой принимали лучшие специалисты. После же именитую спортсменку перевели в VIP-палату. Говорят, что еду Алине доставляли из элитных ресторанов столицы. Сколько дней провела в клинике гимнастка точно неизвестно.