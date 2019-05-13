Алла Пугачева исполнила страстный танец со своим супругом. Фотография
Примадонны с Максимом Галкиным появилась в Instagram шоумена и собрала множество комментариев. В их числе -
и признание в любви от Игоря Николаева.
Алла Пугачева исполнила страстный танец со своим супругом. Фотография
Примадонны с Максимом Галкиным появилась в Instagram шоумена и собрала множество комментариев. В их числе -
и признание в любви от Игоря Николаева.
с микрофоном в руках на концертной площадке -
в своей стихии. Примадонну поддержал Максим Галкин, который в подписи к снимку
изложил вкратце историю любви.
"Познакомились 18 лет назад в танце – так и танцуем до
сих пор", – написал шоумен.
Подписчики живо откликнулись на откровение артиста,
звездному дуэту желают танцевать еще много-много лет. Не смог пройти мимо фото
с Примадонной давний друг Аллы Пугачевой – а теперь и Максима Галкина – Игорь
Николаев. "Наша любимая семья! Будьте счастливы всегда!", – написал
музыкант в комментариях.
В начале апреля отпраздновала свое 70-летие.
Юбилей Примадонна отметила грандиозным концертом в Кремле. А 30 апреля
исполнилось 52 года Филиппу Киркорову – и певица одной из первых поздравила
бывшего супруга.
В социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала
фотографию, на которой запечатлен гордый Филипп Киркоров. Примадонна подписала
снимок иронично. "С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и
"Я"кай как можно дольше", – пожелала бывшему мужу Пугачева.
В посте тут же отметился Игорь Николаев. Автор-песенник саркастически
заметил, что "дружище", видимо, очень ждал именно этого поздравления.
До такой степени нетерпеливо, что даже не стал отвечать на послание Пугачевой, напоминает Teleprogramma.pro.