Алла Пугачева исполнила страстный танец со своим супругом. Фотография Примадонны с Максимом Галкиным появилась в Instagram шоумена и собрала множество комментариев. В их числе - и признание в любви от Игоря Николаева.

Алла Пугачева исполнила страстный танец со своим супругом. ФотографияПримадонны с Максимом Галкиным появилась в Instagram шоумена и собрала множество комментариев. В их числе -и признание в любви от Игоря Николаева.с микрофоном в руках на концертной площадке -в своей стихии. Примадонну поддержал Максим Галкин, который в подписи к снимкуизложил вкратце историю любви."Познакомились 18 лет назад в танце – так и танцуем досих пор", – написал шоумен.Подписчики живо откликнулись на откровение артиста,звездному дуэту желают танцевать еще много-много лет. Не смог пройти мимо фотос Примадонной давний друг Аллы Пугачевой – а теперь и Максима Галкина – ИгорьНиколаев. "Наша любимая семья! Будьте счастливы всегда!", – написалмузыкант в комментариях.В начале апреля отпраздновала свое 70-летие.Юбилей Примадонна отметила грандиозным концертом в Кремле. А 30 апреляисполнилось 52 года Филиппу Киркорову – и певица одной из первых поздравилабывшего супруга.В социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовалафотографию, на которой запечатлен гордый Филипп Киркоров. Примадонна подписаласнимок иронично. "С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и"Я"кай как можно дольше", – пожелала бывшему мужу Пугачева.В посте тут же отметился Игорь Николаев. Автор-песенник саркастическизаметил, что "дружище", видимо, очень ждал именно этого поздравления.До такой степени нетерпеливо, что даже не стал отвечать на послание Пугачевой, напоминает Teleprogramma.pro.