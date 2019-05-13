Будущее этого города - в развитии событийного туризма

Будущее этого города - в развитии событийного туризмаВладимирскую область посетила глава Ростуризма. В ознакомительном визите Зарину Догузову сопровождал глава региона Владимир Сипягин.На своей странице в соцсети губернатор написал, что глава ведомства в Суздале побывала впервые и осталась в восторге от города-музея — от его камерной атмосферы, от колоритных домов, храмов, неторопливого жизненного уклада и даже местной кухни.«Приятным сюрпризом для неё стало варенье из огурца. У нашей исторической и культурной жемчужины теперь есть ещё одна преданная поклонница»,- рассказал Владимир Сипягин.Также в рамках встречи с делегацией обсуждили, в каких направлениях будут развивать туризм в Суздале.«Зарина Догузова хочет сделать Суздаль пилотным городом переформатированного Золотого кольца. Она считает, что будущее этого города - в развитии событийного туризма, и готова поддерживать команду обладминистрации во всех интересных инициативах. Одной из актуальных задач глава Ростуризма назвала популяризацию внутреннего туризма среди молодёжи», - подчеркнул губернатор.По словам Владимира Сипягина, видение будущего Суздаля гостьей и администрацией совпадает по всем принципиальным позициям, и поддержка федералов поможет отпраздновать юбилей Суздаля на высоком уровне.