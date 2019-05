Вчера по побережью Сингапура прогуливался огромный водяной смерч, высотой около двух километров. Торнадо прошло буквально в паре десятков метров от пары рыболовных судов, добралось до мелководья и благополучно стихло неподалеку от местной пристани.

Вчера, 11 мая, по побережью Сингапура "прогуливался" огромный водяной смерч, высотой около двух километров — сегодня пользователи социальных сетей делятся многочисленными кадрами гигантского торнадо.Смерч прошел буквально в паре десятков метров от пары рыболовных судов, добрался до мелководья, а затем благополучно исчез около пристани.Rare sighting of a waterspout in #Singapore this morning ! #nature pic.twitter.com/0loBaZUMB9— Haslinda Amin (@haslindatv) 11 мая 2019 г."Танос идет!" — пошутил Бенедикт, англоязычный посетитель местного отеля, снимая стихию на камеру своего телефона из окна. Шутку подхватили, и многие зарубежные СМИ назвали вчерашний сингапурский смерч именем могущественного злодея из комиксов Marvel.Торнадо, не смотря на свои размеры, оказалось безобидным. Оно просуществовало пару десятков минут и никакого ущерба не нанесло.