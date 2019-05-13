Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко присягнула на верность избранному президенту Владимиру Зеленскому. Представитель оранжевой принцессы сделал важное заявление, которое может забить последний гвоздь в гроб политической карьеры Петра Порошенко.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко присягнула на верность избранному президенту Владимиру Зеленскому. Представитель "оранжевой принцессы" сделал важное заявление, которое может забить последний гвоздь в гроб политической карьеры Петра Порошенко.Возглавляемая Тимошенко фракция "Батькивщины" вВерховной раде поддержала требование Зеленского провести его инаугурацию 19мая. Об этом заявил заместитель Тимошенко в партии Сергей Соболев.Он выразил уверенность, что чем раньше Зеленский приступит кисполнению обязанностей, тем скорее улучшится ситуация в стране. Сам избранныйпрезидент неоднократно призывал Верховную раду не затягивать с официальнойцеремонией.По закону депутаты назначают дату инаугурации, котораядолжна состояться в течение 30 дней после официального объявления итоговпрезидентских выборов. 30 апреля Центризбирком Украины официально объявилЗеленского победителем. Получается, что крайний срок для церемонии – 30 мая.Вопрос о дате инаугурации избранного президента Верховнаярада рассмотрит во вторник, 14 мая. Если депутаты не смогут определитьсябольшинством голосов, то решение единолично примет спикер парламента АндрейПарубий.Эксперты отмечают, что если вступит в должность 19мая, то у него будет время на досрочный роспуск Верховной рады, где сильны позициисторонников Петра Порошенко. Парубий выступает против роспуска Рады, поэтомуесли депутаты не договорятся, то, скорее всего, нынешний состав парламентаНезалежной доработает свой срок до конца.Подобный сценарий для Зеленского и его окружения крайненежелателен. Противники избранного президента попытаются законодательноограничить его власть, превратив главу государства в чиновника с минимальнымиполномочиями.Что касается , то ходят слухи о готовящемся альянсемежду избранным президентом и "оранжевой принцессой". Поговаривают,что бывший премьер-министр намерена вернуться в кресло главы кабмина. В штабеЗеленского явно не против подобного альянса.