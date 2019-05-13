Охота на ведьм больше не должна повториться, написан в твите американский лидер Дональд Трамп, имея в виду расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поиску российского следа в своей предвыборной кампании 2016 года.

"Охота на ведьм" больше не должна повториться, написал в твите американский лидер Дональд Трамп, имея в виду расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поиску российского следа в своей предвыборной кампании 2016 года.Расследование незаконно, продолжил Трамп, такого в американской истории не было. Это российская мистификация, полнейшее мошенничество.Расследование Мюллера и в самом деле на выявило никакой связи Трампа с Москвой.