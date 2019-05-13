Главный тренер национальной команды России Илья Воробьев прокомментировал игру сборной в матче чемпионата мира против австрийских хоккеистов. Он отметил, что в начале встречи у россиян возникли проблемы с реализацией, однако затем все наладилось.

Главный тренер национальной команды России Илья Воробьев прокомментировал игру сборной в матче чемпионата мира против австрийских хоккеистов. Он отметил, что в начале встречи у россиян возникли проблемы с реализацией, однако затем все наладилось."Начало было не тугое, просто реализация подводила. Не понравилась первая половина второго периода, но потом раскрутились", – приводит слова Воробьева РИА Новости.Также хоккейный специалист высказался по поводу желания российских хоккеистов разыгрывать комбинации до верного, иногда злоупотребляя игрой в пас. "У нас креативные личности, эта игра в пас, стремление искать друг друга – в крови у ребят. Но мы говорим, конечно, что бросать нужно больше", – заявил наставник россиян.Напомним, что сборная России 12 мая обыграла команду Австрии со счетом 5:0.