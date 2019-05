В воскресенье, 12 мая состоялись все матчи заключительного тура английской премьер-лиги. Чемпионом Англии второй год подряд стал Манчестер Сити. Помимо этого, определились обладатели индивидуальных наград турнира.

Впервые с 1999 года звание лучшего бомбардира разделили сразу три футболиста – по 22 мяча забили игроки "Ливерпуля" Садьо Мане и Мохамед Салах, а также форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Примечательно, что все три обладателя "Золотой бутсы" АПЛ представители Африки. Обамеянг – габонец, Мане – сенегалец, Салах – египтянин.ICYMI The @CadburyUK Golden Boot was shared between three amazing players... pic.twitter.com/M3F4pzkZ8X— Premier League (@premierleague) 13 мая 2019 г.Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер провел наибольшее количество "сухих" матчей – 21 из 38, за что получил "Золотую перчатку". В споре за награду голкипер "красных" обошел соотечественника из "Манчестер Сити" Эдерсона, на счету которого 20 игр без пропущенных мячей.2️⃣1️⃣ clean sheets earned @Alissonbecker the @CadburyUK Golden Glove award