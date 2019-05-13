Над уходящим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В Окружном административном суде Киева пожаловались на давление со стороны главы государства – против него возбуждено досудебное расследование. Что грозит лидеру Незалежной?

Над уходящим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В Окружном административном суде Киева пожаловались на давление со стороны главы государства – против него возбуждено досудебное расследование. Что грозит лидеру Незалежной?Действия Порошенко подпадают под часть 2 статьи 376Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность судебныхорганов", сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Жалобына действия лидера Незалежной появились в апреле, когда в стране проводились президентскиевыборы.Поводом стали высказывания Порошенко по решению Окружногоадминистративного суда признать незаконной национализацию"Приватбанка". Ранее им владел олигарх Игорь Коломойский – один иззлейших врагов Порошенко.Президент раскритиковал решение судей и назвал его решениемв пользу беглого бизнесмена. По слухам, олигарх тесно связан с избранным лидеромНезалежной Владимиром Зеленским.Гневных заявлений в Окружном административном судеКиева не испугались. По всей видимости, там уже решили, что уходящий президент– сбитый летчик. Его слова о незаконном судебном решении там расценили какпосягательство на независимость судебной системы.В случае, если проверка подтвердит доводы судей, тоПорошенко и его сторонников может ожидать реальная уголовная ответственность.По вменяемой статье уходящему президенту грозит до трех лет лишения свободы.На Украине и за ее пределами есть немало людей, которыехотят видеть Порошенко за решеткой. Так, бывший заместитель генеральногопрокурора страны Ренат Кузьмин уверен, что уходящий президент представляетопасность для избранного главы государства.Юрист полагает, что может создать новую коалицию вВерховной раде и попытаться лишить Зеленского значительной части полномочий.Кузьмин призвал арестовать уходящего президента, его соратника, генпрокурораЮрия Луценко и подконтрольных им силовиков.