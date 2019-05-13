Над уходящим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В Окружном административном суде Киева пожаловались на давление со стороны главы государства – против него возбуждено досудебное расследование. Что грозит лидеру Незалежной?
Над уходящим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В Окружном административном суде Киева пожаловались на давление со стороны главы государства – против него возбуждено досудебное расследование. Что грозит лидеру Незалежной?
Действия Порошенко подпадают под часть 2 статьи 376
Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность судебных
органов", сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Жалобы
на действия лидера Незалежной появились в апреле, когда в стране проводились президентские
выборы.
Поводом стали высказывания Порошенко по решению Окружного
административного суда признать незаконной национализацию
"Приватбанка". Ранее им владел олигарх Игорь Коломойский – один из
злейших врагов Порошенко.
Президент раскритиковал решение судей и назвал его решением
в пользу беглого бизнесмена. По слухам, олигарх тесно связан с избранным лидером
Незалежной Владимиром Зеленским.
Гневных заявлений в Окружном административном суде
Киева не испугались. По всей видимости, там уже решили, что уходящий президент
– сбитый летчик. Его слова о незаконном судебном решении там расценили как
посягательство на независимость судебной системы.
В случае, если проверка подтвердит доводы судей, то
Порошенко и его сторонников может ожидать реальная уголовная ответственность.
По вменяемой статье уходящему президенту грозит до трех лет лишения свободы.
На Украине и за ее пределами есть немало людей, которые
хотят видеть Порошенко за решеткой. Так, бывший заместитель генерального
прокурора страны Ренат Кузьмин уверен, что уходящий президент представляет
опасность для избранного главы государства.
Юрист полагает, что может создать новую коалицию в
Верховной раде и попытаться лишить Зеленского значительной части полномочий.
Кузьмин призвал арестовать уходящего президента, его соратника, генпрокурора
Юрия Луценко и подконтрольных им силовиков.