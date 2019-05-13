Отключение горячей воды началось в столице. Даты для каждого
дома можно узнать на официальном портале московских властей.
Отключение горячей воды началось в столице. Даты для каждого
дома можно узнать на официальном портале московских властей.
– плановая процедура. Она
необходима, чтобы службы смогли подготовить коммуникации к отопительному
сезону. Работы должны завершиться до конца августа.
Жители столицы могут узнать даты отключения горячей воды для
каждого жилого дома на портале mos.ru. Достаточно ввести адрес на специальной страничке
– и информация сразу отобразится в виде
календаря.
"Будут проведены профилактические и капитальные ремонты
на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика и
ремонты магистральных и разводящих тепловых сетей", – говорится в
сообщении пресс-службы Московской
объединенной энергетической компании (МОЭК).
службы могут на срок не более 10
дней. Если эти сроки нарушаются – или же воду отключили не по графику -
москвичам следует обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную.
Кроме того, можно выяснить подробности в своей управляющей компании или
позвонить на горячую линию МОЭК по телефону +7 (495) 539-59-59, сообщается на
сайте мэра Москвы.
Ранее в МОЭК предупреждали, что профилактические работы коммунальщики начнут уже с 13 мая. В компании напомнили:до 2011 года воду длилось 14 дней, а еще раньше – 21 день.