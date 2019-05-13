Отключение горячей воды началось в столице. Даты для каждого дома можно узнать на официальном портале московских властей.

Отключение горячей воды началось в столице. Даты для каждогодома можно узнать на официальном портале московских властей.– плановая процедура. Онанеобходима, чтобы службы смогли подготовить коммуникации к отопительномусезону. Работы должны завершиться до конца августа.Жители столицы могут узнать даты отключения горячей воды длякаждого жилого дома на портале mos.ru. Достаточно ввести адрес на специальной страничке– и информация сразу отобразится в видекалендаря."Будут проведены профилактические и капитальные ремонтына районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика иремонты магистральных и разводящих тепловых сетей", – говорится всообщении пресс-службы Московскойобъединенной энергетической компании (МОЭК).службы могут на срок не более 10дней. Если эти сроки нарушаются – или же воду отключили не по графику -москвичам следует обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную.Кроме того, можно выяснить подробности в своей управляющей компании илипозвонить на горячую линию МОЭК по телефону +7 (495) 539-59-59, сообщается насайте мэра Москвы.Ранее в МОЭК предупреждали, что профилактические работы коммунальщики начнут уже с 13 мая. В компании напомнили:до 2011 года воду длилось 14 дней, а еще раньше – 21 день.